Erdogan: Her An Müjdeleri Bekleyin

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında önemli mesajlar verdi. Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, terörsüz bir Türkiye yaratmak amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile yapısını güçlendirme hedefine vurgu yaptı. Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek halkın bekleyişini artırdı ve “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANNELERE ŞÜKRAN VE MİNNET

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarken, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesini anarak, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi.” ifadesiyle duygusal bir anısını paylaştı. Şehit ve gazi annelerine saygı gösteren Erdoğan, Filistin’deki soykırımda yaşamını yitiren Gazzeli anneleri de rahmetle andı, “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır.” şeklinde konuştu.

AİLE YILI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ederek, Anneler Günü’nde versiyonunu kutladı. Kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesine vurgu yapan Erdoğan, “Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi. Aile yılı olarak ilan edilen 2025 çerçevesinde, doğum ve evlilik yardımlarının hızlandırılacağına dikkat çekti.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA ÇABALARI

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Ülkenin güvenliği için istihbarat ve diğer güvenlik birimlerinin görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. “Devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz.” sözleriyle terörle mücadelenin önemine değindi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Cumhurbaşkanı, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.” diyerek bu süreçte müjdelerin her an alınabileceğini ifade etti. Erdoğan, toplumun temeli olan ailenin güçlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.