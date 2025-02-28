Erdoğan, İki Yeni Başdanışman Ataması Yaptı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve elektrik dağıtım şirketleri genel müdürlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla duyurulan atamalara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz atandı. Bunun yanı sıra, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi unvanı verildi.

MÜFTÜ ATAMALARI GERÇEKLEŞİYOR

Müftü atamalarında ise Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ile Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı. Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün atanırken, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay getirildi. Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir atanırken, Muş İl Müftülüğüne ise İbrahim Yavuz getirildi. Ayrıca Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan atanırken, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan getirildi.