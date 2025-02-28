Erdoğan, İmralı Mesajını Değerlendirdi

TÜRKİYE TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR

Türkiye, tarihsel öneme sahip bir dönüm noktasını yaşıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan ve 1 Ekim 2024’te İmralı görüşmeleri ile sonuçlanan süreç, yeni bir aşamaya geçiş sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde katıldığı programda İmralı’dan gelen çağrıyı değerlendirdi ve “Önümüzde tarihi adım fırsatı var” dedi. İkircikli söylemlerle süreci zorlaştıranların affedilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda çok önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin 40 yıllık terör sorunu ile karşılaştığı zorlukları dile getirerek, bu mücadelede Cumhur İttifakı’nın kararlı tutumunu ön plana çıkardı. “Dün itibarı ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir” dedi. Erdoğan, toplumun her kesimini kapsayan bir barış sürecinin, silahların ve terör baskısının sona ermesi ile mümkün olacağını aktardı.

Erdoğan, sosyal ve siyasi barışın sağlanması için provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Silahların ardında terör tehdidi ortadan kalktığında, siyasetin demokratik alanının genişleyeceğini söyledi. “Terörsüz Türkiye’nin kazananı, 85 milyonun tamamı olacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, 28 Şubat döneminin Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. 28 Şubat’ın açtığı yaraların tam olarak iyileşmediğini belirterek, dönemin baskı ve zülmünü hatırlattı. Suçsuz insanlara uygulanan haksızlıkları ve baskıları dile getirdi. “Buz dağının görünen kısmına bakmalarını tavsiye ediyorum” diyerek, geçmişteki ihmalleri gözler önüne serdi.

Erdoğan, geçmişte yaşanan baskılara karşı verilen mücadeleleri özetleyerek, eğitim hakkı gasp edilen kadınların seslerini duyuranların önemine vurgu yaptı. Gelecekleri ellerinden alınan öğrencilerin mağduriyetine dikkat çekti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan adaletsizlikleri gün yüzüne çıkararak, mazlumlar için ses olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, kalemşörlerin geçmişte vesayet güçlerine hizmet ettiğini ve bugün de başka bir siyasi partinin sözcüsü haline geldiğini belirtti. Yeni Türkiye’nin milli ve özgür bir medya ile daha ileri olacağını vurguladı. “Bu ülkenin tek sahibinin millet olduğunu er ya da geç kabullenecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını ve çeşitli görüşlere saygı duyduklarını belirtti. Türkiye’nin ekonomisine, siyasetine katkıda bulunacak her türlü öneriyi memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı. “Evlatlarımızı güçlü bir demokrasinin olduğu bir Türkiye ile buluşturacağız” sözleriyle, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu dile getirdi.