Erdoğan’ın Cakarta Ziyareti Basında Yer Buldu

RESMI ZIYARET BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülke basınında oldukça yankı uyandırdı. Endonezya’da yayın yapan The Jawa Pos, The Jakarta Post, Detik News ve Antara gibi medya kuruluşları, Erdoğan’ın 11-12 Şubat tarihlerinde yaptığı bu ziyareti detaylı bir şekilde ele aldı.

HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

The Jawa Pos’un haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Bogor Sarayı’nda gerçekleştirdiği ikili görüşmeler öncesinde, halkın Erdoğan’ı karşılamak için sokağa döküldüğü belirtildi. Ayrıca, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75’inci yılına özel olarak 75 atlı askerin kırmızı beyaz üniformalar giydiği ifade edildi.