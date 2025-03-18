Erdoğan’ın Çanakkale Zaferi ve Şehitler Mesajı

ERDOĞAN’IN MADALYA TÖRENİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, madalyaların minnet duygusunun sembolü olduğunu belirtti ve tüm şehitlerin mekanlarının cennet olmasını diledi. “Allah bizi onların şefaatine nail etsin. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyorum. Kahraman gazilerimize de uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum” dedi. Şehitlerin hatıralarını yarın da istikbalin güvencesi olarak gördüğünü vurguladı.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANMA GÜNÜ

Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü hatırlatarak, “Şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi. Çanakkale Savaşları’nın, istiklal mücadelesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İtilaf kuvvetlerinin kolay geçebileceğini düşündüklerini fakat başarısız olduklarını belirtti. “Yanlış hesap Çanakkale’den döndü, yanlış hesap hüsrana uğramıştır” sözleriyle savaşın Türk milletinin bağımsızlık ruhunu nasıl ortaya koyduğunu dile getirdi.

ÇANAKKALE RUHUNA VURGU

Çanakkale’nin Türk milletinin karakterini yansıttığını dile getiren Erdoğan, “Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz” dedi. “Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz” ifadeleriyle bu ruhun önemini vurguladı. Şehitlerin hatıralarıyla kardeşliğin her zaman aynı yolda ilerlemesini sağlayacaklarını belirterek, “Zorluklar karşısında geri durmayacağız, tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. El ele gönül gönüle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz” dedi.