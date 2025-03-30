Erdoğan’ın Dikkat Çeken Bayram Mesajı

ERDOĞAN’DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bu Ramazan ayında da gönül coğrafyasının farklı yerlerinde yaşanan zulümler, katliamlar ve acılar nedeni ile duygularının buruk olduğunu belirten Erdoğan, terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısını yineledi. Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Erdoğan’ın mesajında, “Aziz Milletim, Değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlayarak kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan Bayramının; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, felaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Rabbime, bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı’na daha eriştirdiği için hamd-ü senalar ediyorum” ifadeleri yer aldı.

GAZZE’DE YAŞANAN SOYKIRIM

Erdoğan, Ramazan ayını gönül coğrafyasında yaşanan zulümler ve acılarla geçen bir döneme vurgu yaparak, “Maalesef, bu Ramazan ayını da, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdik. Bilhassa Gazze’de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.” dedi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Suriye’deki gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, “Diğer yandan komşumuz Suriye’de yaşanan bizi de yakından ilgilendiren gelişmeleri anbean takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Aynı zamanda “Terörsüz Türkiye” hedeflerine bağlı olarak yürütülen çalışmalardan bahseden Erdoğan, devletin üstüne düşeni yaptığını belirtti ve örgütün çağrıya uymasını beklediklerini ifade etti. “Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz” dedi.

İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMA

Erdoğan, İstanbul’u deprem tehlikesine karşı hazırlamak için daha etkin adımlar atacaklarını duyurdu. “Son iki yıldır gündemimizin ilk sırasından asla düşürmediğimiz bir diğer meselemiz de, deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasıdır” diyerek, konut teslimatı hedefi hakkında bilgi verdi.

YARGI SÜREÇLERİNE DİKKAT

Yargı süreçlerinin sulandırılmasına kimse itibar etmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, geçmişte Batı’da alkışlanan yargı süreçlerinin Türkiye’de politize edildiğini vurguladı. “Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz” dedi.

Erdoğan, tüm bu mesajların yanında trafik güvenliğine de dikkat çekti ve bayram tatiline çıkan vatandaşları kurallara uymaya davet etti. “Bir kez daha Ramazan Bayramının gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize huzur, mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.