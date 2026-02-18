Erdoğan’ın Etiyopya Ziyareti Ticaret Hacmini Artırmayı Amaçlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya yaptığı ziyaretin ardından yurda döndü. Uçakta bulunan bir medya yöneticisi aracılığıyla Erdoğan’ın mesajlarını aktaran kaynak, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretine dair genel izlenimlerini paylaştı. Erdoğan, “Etiyopya’yı yaklaşık 11 yıl aradan sonra ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum.” şeklinde konuştu. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, savunma sanayi ve enerji gibi çok sayıda konuyu ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, “1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli adımları ele aldık.” dedi.

TİCARET HEDEFLERİ

Erdoğan, yapılan görüşmelerde Türk yatırımlarının artırılmasına yönelik fırsatları değerlendirdiklerini belirtti. Ekonomi alanında önemli belgelere imza attıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Sömürgeci olmadık” ifadesiyle Türkiye’nin Afrika’daki politikasını özetledi. Afrika’ya saygı ve eşit ortaklık temelinde yaklaştıklarını belirten Erdoğan, “Bizim insani diplomasimizin, barış diplomasisi adımlarımızın başarısında da etkili.” şeklinde açıklamada bulundu.

AFRİKA POLICYASI

Türkiye’nin kıtadaki yatırım hacminin 15 milyar doları aştığını söyleyen Erdoğan, Türk yüklenicilerin Afrika’da 100 milyar dolarlık projede yer aldığını bildirdi. 2025 yılına kadar dış ticaretinin 35 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini ekledi. Türkiye’de eğitimi alan on binlerce Afrika öğrencisinin de bu bağlamda önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmlerde bulunarak, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Suriye yönetimiyle yapılan uzlaşmanın bu sürecin önemli bir aşaması olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Orada terörsüz bölge idealimizi destekleyen sevindirici gelişmeler yaşanıyor.” dedi.

İRAN VE ABD İLİŞKİLERİ

Türk Dışişleri’nin İran meselesindeki arabuluculuk çabalarına da değinen Erdoğan, diyalog yoluyla sorunların çözülmesini istediklerini belirtti. İran ile ABD arasında yürütülen temasların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, askeri müdahaleye karşı olduklarını ve diplomasi kapısının her zaman açık olması gerektiğini vurguladı.

GAZZE BARIŞ KURULU

Cumhurbaşkanı, Gazze Barış Kurulu’nun toplantısına Türkiye’nin katılacağını duyurdu. Toplantının Türkiye adına Dışişleri Bakanı tarafından temsil edileceğini ve Türkiye’nin Gazze ile ilgili her türlü girişime destek vereceğini ifade etti.

NATO VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin NATO’daki rolüne de değinen Erdoğan, F-16’ların Baltık hava sahasını korumak üzere göreve çağrıldığını ve Türkiye’nin bu gücünün Avrupa güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

NEW ANAYASAL DÜZENLEME

Son olarak, yeni anayasa konusunda bir takvim açıklamayan Erdoğan, çalışmalara titizlikle devam edildiğini belirtti. Türkiye’nin toplum değerleri açısından önemli bir gelişme yaşadığını kaydederek, önümüzdeki dönemde bu gelişmelere yönelik kesin adımlar atılacağını söyledi.