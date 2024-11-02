Erdoğan’ın Özel ve İmamoğlu’na Hukuki Başvurusu

SUÇ DUYURUSU BAŞVURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel’in dün Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında ağır ifadelerle doğrudan Erdoğan’ı hedef aldığı ifade ediliyor. Dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığına yönelik açık bir suç işlenildiği belirtildi. “Söz konusu suç teşkil eden konuşma görüntüleri ve içerikleri bütün kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın vasıtasıyla da tekrar edilmiştir.” denildi. Dilekçede, Özel’in bu suçlardan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek, “Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ağır bir hakarete maruz kalmıştır.” ifadesine yer verildi.

İDDİALARIN VAHİYETİ

Dilekçede, Özel’in konuşmasında Erdoğan’ın darbeci, terör elebaşı ve diktatör gibi benzetmelerle hedef alındığı vurgulandı. “Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilemez hakaret ve ithamları içeren yalan iddialara dayanan beyanları geniş kitlelere ulaşarak, müvekkilin aşağılanmasına ve toplum önünde küçük düşürülmesine sebep olmuştur.” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütleriyle mücadelesinin herkesçe bilindiği belirtildiği dilekçede, Özel’in benzetmelerinin Cumhurbaşkanlığı makamını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığını zedelediği ifade edildi. Ayrıca, Özel’in kullanmış olduğu ifadelerin devletin kurumlarını aşağıladığı ve Erdoğan’a yönelik hakaret oluşturduğu belirtildi.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan bir başka dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklandığı hatırlatıldı. Özer’in tutuklanmasına talep eden CHP’li ve diğer partili güçlerin Esenyurt Meydanı’nda toplandığı ve Özgür Özel’in burada kalabalığa konuşma yaptığı aktarıldı. Dilekçede, Özel’in konuşması sırasında devlet organları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Özel’in söylemlerinin Erdoğan’ın onuruna saldırı şeklinde olduğu ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırı oluşturduğu ifadesi yer aldı. Özel’in, “Müvekkilim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın terörün her türlüsüne karşı olan duruşu herkesin malumudur.” sözleriyle ifadesini desteklediği belirtildi.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK TALEPLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ekim’de Özer’in tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen mitingde Erdoğan’a iftira içeren asılsız ithamlar kullandığı kaydedildi. İmamoğlu’nun ifadelerinin amacını aştığı ve Erdoğan’ın itibarını zedelediği ifade edildi. Dilekçede, İmamoğlu’nun kullanmış olduğu “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” ifadelerinin Erdoğan’ı kamuoyu önünde küçük düşürmeyi amaçladığı aktarıldı. İmamoğlu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı’na yönelik ifade ettiği söylemlerinin siyasi göreviyle bağdaşmadığı ve kötü niyetli bir algı operasyonu yürütüldüğü iddia edildi.

SONUÇ VE TALEPLER

Dilekçede, İmamoğlu’nun ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itibarını zedeleyerek kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturduğu vurgulandı. “Demokrasi ile seçilmiş meşru bir yönetim makamında olan müvekkilimin yıllardır yapılan seçimlerde elde ettiği başarıları kabullenememiş olacak ki İmamoğlu, kamuoyu nezdinde müvekkilimin ‘Seçimlerde eli sopalı’ olduğu kanısı uyandırmaya çalışmıştır.” denildi. Davanın kabul edilerek 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi ve yasal faizle tazmin edilmesi talep edildi.