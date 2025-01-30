Erdoğan’ın Talimatıyla 5 Rehine Serbest Bırakıldı

MIT’İN TAYLANDLI REHİNE SERBEST BIRAKILMASI BAŞARISI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Hamas ile gerçekleştirdiği istihbarat diplomasisi sayesinde, bugün Taylandlı 5 rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen verilere göre, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sonucunda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 binden fazla kişi yaralandı. Bu saldırıların sona ermesi amacıyla 13 Ocak 2025 tarihinde Hamas ile İsrail arasında esir, tutuklu ve hükümlü takası konusunda bir anlaşma sağlanmıştır.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının önemini vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte sürecin başlangıcından itibaren ateşkes sağlanması için ilgili tüm paydaşlarla yoğun bir iletişim kurdu. Bu süreçte MİT, hem kolaylaştırıcı hem de uzlaştırıcı bir rol üstlenerek etkin bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri çerçevesinde bazı yabancı uyruklu rehinelerin serbest bırakılmasında da aracılık etti.

TAYLANDLI REHİNELERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhataplarıyla sürekli koordinasyon içerisinde olan MİT, rehine durumundaki Taylandlılar ile ilgili olarak Hamas ile de temaslarını sürdürdü. Bu bağlamda MİT tarafından yürütülen başarılı istihbarat diplomasisi neticesinde, 5 Taylandlı rehinenin bugünkü serbest bırakılması sağlanmıştır.