Erdoğan, Irak Başbakanı Es-Sudani’yi Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani’yi İstanbul’da ağırladı. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Erdoğan ve Es-Sudani, toplantıda çeşitli konuları ele alarak dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla atılacak adımları değerlendirdi. Bu önemli görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini artırması bekleniyor.