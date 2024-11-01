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Erdoğan, Irak Başbakanı Es-Sudani’yi Kabul Etti

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani’yi İstanbul’da ağırladı. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Erdoğan ve Es-Sudani, toplantıda çeşitli konuları ele alarak dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla atılacak adımları değerlendirdi. Bu önemli görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini artırması bekleniyor.

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