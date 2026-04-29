Fenerbahçe’de Tedesco İle Yollar Ayrıldı Nedeni Açıklandı

Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık ağır yenilgi sonrası Fenerbahçe’de yaşanan ayrılıklar hakkında detaylar netleşiyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılma sebebi belirlendi.

DERBİ SONRASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, derbi mağlubiyetinin ardından olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı. Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 2 saat süren bu toplantının ardından yönetim kurulu, Samandıra Tesisleri’ne geçerek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

SEÇİM YERİNE SÜRPRİZ AYRILIK

Topluluğun seçim kararı beklediği ortamda, yönetim beklenmedik bir adım atarak teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile sözleşmelerini sonlandırdığını açıkladı. Kalan haftalarda takımın başına Zeki Murat Göle’nin getirileceği açıklandı.

KÖSTEBEK İDDİASI KRİZİ TETİKLEDİ

Tedesco’nun daha önce “Samandıra’da antrenmanlarımız izleniyor” şeklindeki açıklaması ve köstebek iması, yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı. Bu ifadelerin ardından kulüp içindeki güven ortamının zedelenmesi ve ayrılık kararının sezon sonundan önce alınmasında bu durumun etkili olduğu iddia ediliyor.

SEZON SONU HAYAL KIRIKLIĞIYLA GELİYOR

Avrupa ve kupalardaki hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe için derbi mağlubiyeti adeta bir dönüm noktası oldu. Şampiyonluk şansının mucizelere kalması, yönetimi radikal adımlar atmaya zorladı.