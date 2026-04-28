Doyuyo Çıtır Tavukta Kalite ve Lezzet Sırrı

BÜYÜK BAŞARI HİKAYESİ: DOYUYU’NUN ÇITIR TAVUK DÜNYASI

Dönüşümün dikkat çeken isimlerinden biri olarak Doyuyo, çıtır tavuk kategorisinde kendine özgü bir alan yaratmayı başardı ve sektördeki konumunu güçlendirdi. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan marka, çıtır tavuk denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başarmış durumda. PardoFood bünyesinde 2019 yılında açılan ilk şubesiyle, Doyuyo kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanına yayılarak dikkat çekici bir başarı hikayesi oluşturdu.

BABY FILETO FARKI VE ÜRETİM SÜRECİ

Doyuyo’nun sunduğu çıtır tavuk, geleneksel kızarmış tavuk anlayışından farklı bir felsefeye dayanıyor. Markanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, ürünlerinde tamamen baby fileto kullanmasıdır. Baby fileto, tavuğun en yumuşak ve lezzetli parçası olarak biliniyor ve bu tercih, Doyuyo’nun yüksek kalite standartlarını gösteriyor. Her bir çıtır tavuk parçası, on iki saat boyunca özel baharat karışımlarıyla marine ediliyor ve ardından altın rengi özel kaplama ile kaplanarak yüksek ısıda kızartılıyor. Bu titiz işlem, dışının çıtır, içinin ise yumuşacık olmasını sağlıyor. Dondurulmuş ürün kullanımından kaçınarak tüm tavuk ürünlerini taze bir şekilde işleyen Doyuyo, şubelere ulaştırıyor.

ZENGİN BAHARAT YELPAZESİ

Doyuyo’nun çeşitliliği, farklı damak tatlarına hitap eden zengin baharat seçenekleri ile öne çıkıyor. Marka, klasik lezzetleri tercih edenler için ideal olan Original baharat profiliyle başlıyor. Acılı baharat seçeneği, hafif acıyı seven tüketicilere hitap ederken, Papua Yeni Gine mutfağından ilham almış lezzet sunuyor. Paprika Parmesan ise, aromatik ve yoğun bir lezzet arayan gurmelere yöneliyor. Menünün vazgeçilmezlerinden Cajun Tenders, eşsiz aromasıyla çıtır tavuk deneyimini tamamlıyor. Bu çeşitlilik, Doyuyo’nun sunduğu çıtır tavuk deneyimini her ziyarette yeniden keşfedilecek bir serüvene dönüştürüyor.

ENTEGRASYON VE KALİTE GÜVENCESİ

Doyuyo’nun çıtır tavuk başarısını perçinleyen, üretim sürecine duyduğu özen oluyor. 6000 m2’lik üretim tesisi, tüm sos ve baharat karışımlarının Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü alan oluyor. Tavuk ürünleri her gün işleniyor ve dondurulmadan taze bir şekilde restoranlara ulaştırılıyor. Katkı maddesi içermeyen ve helal üretim sertifikalı ürünler, gıda güvenliğini ön planda tutan tüketicilerin güvenini kazanıyor. Ekmeğin üretimi, Pan Artisan markası altında gerçekleştirilerek entegre üretim zincirinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

FAST CASUAL RESTORAN TECRÜBESİ

Fast casual restoran konseptini benimseyen Doyuyo, çıtır tavuk servisini de bu anlayışla sunuyor. Masaya sunum ve özenli servis anlayışı, klasik fast food deneyiminin ötesinde bir atmosfer oluşturuyor. Restoranlar, sıcak ve davetkar iç mekan tasarımları ile müşterilere rahat bir yemek ortamı sunuyor. A la carte menü seçeneği, her müşterinin kendi tercihine göre deneyimi kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Çıtır tavuğun yanına sunulan pesto & cheddar fusilli makarna, gurme soslar, coleslaw salata ve patates kızartması da aynı titizlikle hazırlanarak servis ediliyor.

BÜYÜME HİKAYESİ VE ULUSLARARASI VİZYON

Doyuyo’nun çıtır tavuk alanındaki başarısı, rakamlarla kendini gösteriyor. Marka, 2026 yılında Türkiye genelinde 79 şubeye ulaşmayı hedefliyor. 24 farklı ilde tüketicilerle buluşan marka, Dubai’de açtığı yeni şubeyle uluslararası arenaya adım atmış durumda.

ÇITIR TAVUK KÜLTÜRÜNÜN ÖNCÜSÜ

Doyuyo, çıtır tavuk severler için sadece bir yemek markası değil, aynı zamanda bir lezzet kültürü temsilcisi konumunu da sürdürüyor. Kalite, özgün tarifler ve modern restoran deneyimini bir araya getiren marka, Türkiye’nin gurme çıtır tavuk segmentinde öncü konumunu koruyor. Yüzde yüz yerli sermaye yapısı ve kendi üretim tesisleri ile bağımsız ve güçlü bir duruş sergileyen Doyuyo, çıtır tavuk kategorisinin geleceğini şekillendiren bir vizyon sergiliyor. Doyuyo’nun çıtır tavuk dünyasını keşfetmek isteyenler, firmanın resmi web sitesi üzerinden menü detaylarına ve şube bilgilerine ulaşabiliyor.