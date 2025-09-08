Erdoğan, İzmir Saldırısı İle İlgili Açıklama Yaptı

POLİS MERKEZİNE YAPILAN SALDIRI

İzmir’in Balçova ilçesindeki bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki polis şehit oldu, ikisi polis toplamda üç kişi yaralandı. Saldırı, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. 16 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle ateş açarak, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ın şehit olmasına neden oldu. Ayrıca yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı hastaneye kaldırıldı; yaralılardan birinin tedavisi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde sürüyor.

SALDIRGAN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırgan hakkında detaylı bilgi vererek, “Saldırganın herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek ise babasının 10 yıl önce satın aldığı bir silah” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada yaşanan saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, “İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezine yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı polis memuru Ömer Amilağ ve polis memuru Murat Dağlı’ya acil şifalar diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.