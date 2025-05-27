Erdoğan: Kamu Malı İstismar Edilmemeli

PROGRAMIN DÜZENLENMESİ

Sayıştay’ın 163’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin en önemli görevlerinden birinin vatandaşa hizmet olduğunu ifade etti. “Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur.” diyen Erdoğan, Sayıştay’ın önemine vurgu yaptı.

KAMU MALININ KORUNMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu malının istismar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. “Son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Türkiye’yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz olacaktır.” şeklinde konuşan Erdoğan, “İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa hesabının önce yargıya, sonra millete verilmesi gerekir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

DEVLETİN GÖREVİ ve MALİ YÖNETİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu önemli noktaları aktardı: “Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bu hizmetlerin sunulması kadar, kaynakların verimli kullanılması da önemlidir. Mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır. Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay işte bu denli mühim bir vazifeyi alnının akıyla yerine getirmektedir.”

KAMU MALININ KULLANIMI İLE İLGİLİ UYARILAR

“Görevi, unvanı, konumu ne olursa olsun, kamu malının dikkatsiz bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez.” diyen Erdoğan, merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması, kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirtti. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını her fırsatta vurguladıklarını sözlerine ekledi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı. “Türkiye’de hiç kimse hukukun üstünde değildir. İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa, hesabının önce yargıya, sonra millete verilmesi gerekir.” diyen Erdoğan, son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu karşıladığını da ifade etti. “Ciğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Türkiye’yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz olacaktır.” şeklinde tamamladı.