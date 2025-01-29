Erdoğan: Katliamın Sorumluları Cezalandırılacak

ERDOĞAN’IN KARTALKAYA YANGIN YORUMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sırasında Kartalkaya’daki yangın faciasına dair açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili günlük siyasi tartışmalara girmemeyi seçtiklerini ifade eden Erdoğan, “Ana muhalefetin iftira boyutuna varan çığlıklarına ve çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisiyle kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler” dedi.

DEVLETİN MÜDAHALESİ VE YARALILAR

Erdoğan, yangın haberinin alınır alınmaz devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti ve şunları ekledi: “Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Bolu’da yaşanan elim hadisede de milletimiz kenetlendi.” Ayrıca, yangın sonrası yaralanan 51 kişinin sağlık kuruluşlarına hızlı bir şekilde sevk edildiğini ve “Gözaltı sayısı 28’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

OTELDEKİ KUSURLAR VE SORUŞTURMA

Erdoğan, otelde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını tespit ettiklerini belirtti. Uzman heyetin çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlayacakları raporları yargıya sunacaklarını ifade eden Erdoğan, müfettişlerin tespitlerinin otel ile ilgili kusurların örtbas edildiğini ortaya koyduğunu vurguladı. “Soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir” dedi.

SORUMLULUK VE HESAP VERME

Cumhurbaşkanı, “78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz” diyerek sorumların kararlılıkla araştırılacağını belirtti. “Aç gözlü müptezellerin vatandaşımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz” şeklindeki ifadeleriyle, muhalefete yönelik eleştirilerini yineledi.

KONULARIN SİYASETE ÇEKİLMESİ

Erdoğan, eleştirilerinde muhalefeti hedef alarak, “Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız?” sorusu yöneltti. Daha sonra iktidarın alternatifi olması gereken muhalefetin eksikliklerini dile getirerek, “Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi” dedi.

DEPREM KONUTLARI VE GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı, “Asrın inşası adını verdiğimiz mücadelede geleceğimizi de ayağa kaldırıyoruz” diyerek, 11 ildeki deprem konutları inşaatlarına değindi. “Yükümüz ağır, yolumuz uzundur. 40 yıllık terör belasını da def ettikten sonra yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir” sözleriyle Türkiye’nin geleceğine dair umut verici mesajlar verdi. Yangın ve doğal afetlerde kaybettiği canları da rahmetle andığını ekledi.