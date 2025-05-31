Erdoğan: “Kimse Bizi Bölemez, Birlikteyiz!”

KONFERANSTA ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde bulunan 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde dikkat çekici mesajlar verdi. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Erdoğan, gençlere güven aşılayarak birlik ve beraberlik konusuna vurgu yaptı. “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” dedi.

AYRILIKÇI SİYASETİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, yaptığı konuşmada ayrıştırıcı siyaset anlayışına karşı olduğu mesajını verdi. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” ifadelerini kullandı. Gençlerin tarihsel görevleri olduğunun altını çizen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

GENÇLİK BAŞARILARINA VURGU YAPTI

Erdoğan, gençliğin çeşitli alanlardaki başarılarına da değinerek TEKNOFEST kuşağına övgülerde bulundu. “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençleri kutlayan Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” dedi.

TARİH BİLGİSİNE ÖNEM VERİLDİ

Cumhurbaşkanı, İstanbul’un fethine de göndermede bulunarak, gençlere tarih bilinci kazandırmanın gerekliliğine dikkat çekti: “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik.”

CHP zihniyeti hakkında da sert eleştirlerde bulunan Erdoğan, milli mirasa sahip çıkılmadığını belirtti: “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu anlayışın geride kaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, gençlerin bu mirası üstleneceğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE PLANI

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek öncelikli hedeflerini şu şekilde sıraladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” şeklinde konuştu.