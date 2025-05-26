Erdoğan: Kötüye Kullananın Yaşına Bakmayız

ETİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü imza töreni, Beştepe’de yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan konuşmasında, kamu yararının her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

KAMU GÖREVLİLERİNE ETİK EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan ve devletin saygınlığına gölge düşüren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.” diyerek, devletin düzen, nizam ve intizam temeli üzerine kurulu olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için “gece gündüz çalıştıklarını” ifade etti. Erdoğan, “228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı.” dedi ve ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti.

KAMU YARARI VE DEVLET HİZMETLERİ

Cumhurbaşkanı, devletin 2 bin yılı aşan köklü geçmişine atıfta bulunarak, “Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak ve liyakate verilen önem büyük rol oynamıştır.” şeklinde konuştu. Devletin makamlarının geçici olduğunu hatırlatan Erdoğan, milletin hayır duasının asıl olduğunu dile getirdi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANANLARA TAVIR

Erdoğan, görevini kötüye kullananlara, milletin beklentilerine cevap veremeyenlere ve kamunun mallarını israf edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. “Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir.” diyerek, yasaların çiğnenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

BÜROKRATİK ENGELLERİN AŞILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektiklerini de sözlerine ekledi. “İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık.” diyerek, bilgi edinme yollarını genişleten düzenlemeler yaptıklarını ifade etti. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan Beyaz Masa uygulamasının modern bir versiyonunu CİMER ile ülke geneline yaydıklarını belirtti.