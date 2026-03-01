Erdoğan Kuveyt Emiriyle Saldırılar Üzerine Görüştü

erdogan-kuveyt-emiriyle-saldirilar-uzerine-gorustu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gerçekleşen görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’dan Kuveyt’e düzenlenen saldırılardan duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun temennilerini ilettiği belirtildi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÖNE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakerelerle çözümünün en mantıklı yol olduğunu vurguladı. Türkiye’nin barış ortamını oluşturma çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

KUVEYT’TE BİR KAYIP YAŞANDI

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan, yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin İran’dan atılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracını engellediğini aktardı. El-Atvan, İran saldırılarından bu yana 97 balistik füze ve 283 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi sırasında topraklarına düşen şarapnellerin küçük çaplı maddi hasara yol açtığını ekledi. Kuveyt resmi haber ajansı, İran saldırıları sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

HUZURUN KORUNMASI İÇİN İNCELEME

Kuveyt Başbakanı Ahmed el-Abdullah es-Sabah, İran’ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda hasar gören Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki terminal bölümünde incelemelerde bulundu.

İTALYAN ASKERLER GÜVENCEDİ

ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak İran’dan gelen saldırılardan etkilenen Kuveyt’teki El Salem Hava Üssü’nde görevli İtalyan birliğine dair bir açıklama geldi. Orgeneral Portolano, yazılı açıklamasında, “Kuveyt’teki El Salem üssünü etkileyen düşmanca olay, yaklaşık 300 İtalyan askerinden oluşan birliğe zarar vermedi ancak üssün lojistik ve operasyonel altyapısında sınırlı hasara yol açtı. Daha kapsamlı bir değerlendirme süreci devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

