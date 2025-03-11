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Erdoğan, MGK Sekreteri Memiş’i Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKALARI GÜNDEMDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen bu görüşmede Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler ve MGK’nın öncelikli gündem maddeleri hakkında önemli konuların ele alındığı düşünülüyor. Toplantının, ülkedeki güvenlik stratejilerine yönelik mevcut tehdit unsurları ve savunma politikaları çerçevesinde yoğunlaşmış olabileceği aktarılıyor.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE PAYLAŞILACAK

Görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklamanın yapılmadığı kaydedilirken, toplantının içeriğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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