Erdoğan, Minguzzi’nin Ailesiyle Buluştu

Olayın Gerçekleştiği An

24 Ocak 2025 tarihinde saat 08:30 civarında, İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde yer alan Tarihi Salı Pazarı’nda şok edici bir olay gerçekleşti. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemeleri ve giysiler almak üzere gittiği bit pazarında bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı.

Şiddetli Kavganın Sonucu

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu defa bir kavga patlak verdi. Çevredeki esnafların müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B., aniden geri dönerek Mattia’ya bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Mattia, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı’nın Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy’deki bıçaklı saldırıya kurban giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.” ifadelerini kullandı.

Hukuki Sürecin Takibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Adalet Bakanı’nın da katıldığını belirterek, “Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum” diye konuştu. Ayrıca, adaletin sağlanması için sürecin yakından takipçisi olacaklarını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması amacıyla kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.