Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan ordusu, dün gece Pakistan ve Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Bu saldırıya karşılık veren Pakistan ordusu, Hindistan’a ait 5 savaş uçağını ve 1 drone’u düşürdü.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın saldırıları sonucunda can kaybının 26’ya yükseldiğini ve en az 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Hindistan tarafında ise ilk verilere göre 8 sivil yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralanıyor.

ERDOĞAN’DAN PAKİSTAN BAŞBAKANI’NA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bölgedeki sıcak gelişmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon üzerinden görüştü. İki lider, görüşmede bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

DAYANIŞMA VE DİPLOMATİK TEMASLAR

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Erdoğan, Şerif’e dayanışma mesajı iletti. Görüşmede, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin ve 6 Mayıs’taki saldırının detayları değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile olan dayanışmasını ifade etti. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlılar için rahmet, yaralananlar içinse şifa diledi. Türkiye’nin, gerilimin artmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ve diplomatik temasların sürdürüleceğini vurguladı.