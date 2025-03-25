Erdoğan: Provokasyonlara Karşı Duyarlı Olunmalı

İFTAR PROGRAMI VE CUMHURBAŞKANI’NIN MESAJLARI

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Üniversiteli Gençlerle düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki meseleler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Provokasyonlara girilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “Çok hassas günlerden geçiyoruz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız.” dedi.

GENÇLERİMİZE ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok.” şeklinde konuştu. Nefret ve husumet yerine kardeşliğin büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Gençlere, “Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum.” dedi.

VANDALLIKLARIN FARKI

Türkiye’nin en iyi işleyen demokrasilere sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Ülkemizde sergilenen vandallıkların sarf edilen hakaret cümlelerin binde biri batı ülkelerinde yapılsa görün başlarına neler gelir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur.” diyerek alkol kullanımını ve ibadethanelere yönelik saldırıları kınadı.

TERÖR VE SİYASİ MENFAATLER

Erdoğan, “Sokaklarda terör estirenlerin bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur.” şeklinde uyardı. Ayrıca, gençlerin yolsuzlar ve hırsızlar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. İftar programında gençlere hitaben, “Kadir Gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

EĞİTİMDE YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı, gençlerin iyi yetişmesi ve nitelikli eğitim alması için son 23 yıldır büyük gayret içinde olduklarını vurguladı. Özellikle yüksek öğrenim kurumlarına ayrılan bütçenin 2002 yılındaki 2,5 milyar liradan 488 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca, yurt sayısının ve yatak kapasitesinin arttığını ifade etti.

GENÇLERE HİZMETLERİ ARTIRMA SÖZÜ

Erdoğan, gençlere yönelik hizmetleri artıracaklarını ve ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu belirtti. “Türkiye Yüzyılı’nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız.” dedi. Gençlerin, ülkenin umudu olduğunu vurgulayarak, “Ne yaptıysak bunun için yaptık.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, gençler arasında düşmanlık yaratma çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.