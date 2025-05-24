Erdoğan, Şara ile Görüşmeler Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle karşıladı. Gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer katıldı. Toplantı, basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

görüşmenin sürpriz niteliği

CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak, canlı yayında şu bilgileri verdi: “Sürpriz bir görüşme olarak gerçekleşti. Öncelikle Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi. Daha sonra Suriye lideri Şara Dombahçe’ye geldi. Şara, niçin Türkiye’ye gelmiş olabilir? Geriye dönüp baktığımızda özellikle ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı açıklaması yaptıktan sonra, bu durum netleşti. O yaptırımlar kaldırıldı. Ayrıca, Avrupalı liderler de ‘Suriye’ye yeni bir sayfa açabilir, yeni bir şans verebiliriz’ yönünde ifadeler kullandı. Daha da önemlisi, yaklaşık birkaç gün önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de mevkidaşlarıyla bir araya gelmiş ve önemli konuları görüşmüştü. Onlardan biri PKK’nın silah bırakmasının Suriye’deki yansımalarıydı.”

abd yaptırımları kaldırıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Suriye’nin istikrar kazanması ve barışa yönelik ilerlemeler sağlanması amacıyla yaptırımların hafifletilmesini hedeflediklerini belirtti. Bessent, X hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesine yönelik adımlar atıyor.” dedi.

Orta Doğu turu kapsamında Riyad’da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi’nden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu toplantıya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu görüşmeye çevrim içi katılım sağladı. Bu, ABD ile Suriye arasında 25 yıl aradan sonra liderler düzeyindeki ilk temas olma özelliği taşıdı.