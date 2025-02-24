Erdoğan: Savaşın Sonlanması İçin Kararlıyız

ERDOĞAN’DAN UKRAYNA HALKINA MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın üçüncü yıl dönümü münasebetiyle “Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi”ne gönderdiği video mesajda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kırım Türklerine hitap etti. Erdoğan, “Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın üçüncü yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum” dedi. Savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye’nin 2014 yılından bu yana Ukrayna’nın haklı davasına destek verdiğini belirtti. “Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ VURGUSU

Savaşın dördüncü yılına girerken, diplomasinin, diyalog ve müzakerelerin öneminin arttığını belirten Erdoğan, “Bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ediyoruz” dedi. Adil ve kalıcı barışa giden yolun, savaşın her iki tarafının da eşit şekilde temsil edildiği bir denkleme dayanması gerektiğini vurguladı. “Sayın Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara’da, Türkiye’nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkılar ve müzakerelere ev sahipliği yapma isteğini de ele aldık” diye konuştu. Erdoğan, “Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde belirtti.

RAMAZAN TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılının barışın inşa edileceği bir yıl olmasını diledi ve “Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum” dedi.