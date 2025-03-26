Erdoğan: “Sen Kimsin, Gramın Ne?”

ERDOĞAN’IN KONUSUNU BELİRGİLEME MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. Ramazan ayının dayanışma ruhunu öne çıkararak, Filistin’e selam gönderen Erdoğan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını sert bir dille eleştiriyor ve “milli iradeye sabotaj yapanların” adalet önünde hesap vereceğini vurguluyor.

RAMAZAN’DA MİLLET BİR ARADA

Erdoğan, konuşmasına “Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek başladı. Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, “İsrail saldırıları altında oruç tutan mazlumları, zalimlere boyun eğmeyen Filistinlileri selamlıyorum” dedi. Partisine teşekkür eden Erdoğan, “Tam kadro sahadayız, bir gönüle daha girmek için çalışıyoruz” ifadesiyle teşkilatına destek verdi.

AK PARTİ’DE BAĞLILIĞIN ÖNEMİ

Partisinin geçmişine vurgu yapan Erdoğan, “AK Parti’de ‘eski’ diye bir kavrama yer yoktur. Bağlılığını koruyan herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir” dedi. 23 yıl boyunca “nifak çıkaranlara” rağmen ayakta kaldıklarını belirterek, “Ülkeyi sömürenlerin soygun çarkını bozdum, en büyük tepkiyi onlardan gördük” diye ekledi. “Beşinci kol faaliyetleri” ve FETÖ ihanetine dikkat çekerek, “Bunların ihanetini unutmadık” sözleriyle durumu netleştirdi.

MİLLİ İRADE İHLALİNE CEVAP VERİLECEK

Erdoğan, “Başları sıkıştığında uluslararası müdahale çağrısı yapanları, milleti birbirine düşürmeye çalışanları unutmadık” diyerek, bu tür eylemlerin hesabının hukuk önünde sorulacağını belirtti. “Türkiye ekonomisine ve refahına sabotaj yapanlar yargı önünde hesap verecek” ifadeleriyle adalet vurgusu yaptı. “Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları biliyoruz” diyerek, iç ve dış tehditlere karşı dikkatli olduklarını vurguladı.

CHP’YE YÖNELİK YOLSUZLUK ELEŞTİRİLERİ

CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan, “Belediye seçimlerinde aldığımız sonuçlar büyük maliyetler getirdi. Belediyeler 94 ve 99 dönemine döndü” dedi. İstanbul’daki CHP yönetimini eleştirerek, “Rüşvet rezillikleri, yüz milyonlarca liralık hırsızlıklar son operasyonlarla gün yüzüne çıktı” iddiasında bulundu. “Döküldükçe CHP’lilerin yüzlerine bakacak yüzü kalmayacak” diyerek durumu özetledi. CHP’nin kaos yaratma çabalarını da vurguladı: “Çalana değil yakalayana kızıyorlar.”

CHP İÇİNDEKİ SUÇLAR VE İDDİALAR

Erdoğan, yolsuzluk soruşturmalarında bilgilerin CHP’liler tarafından yargıya taşındığını belirtti: “Yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, suç örgütleri kuran CHP’liler. İtirafçılar da CHP’li ama suçlu AK Parti diyorlar.” CHP yönetimine, “Sağa sola çamur atmayı bırakın, dürüst olun” çağrısını yaptı. Deniz Baykal’ın 2005’teki “siyasette dürüstlük” sözlerini hatırlatarak, “20 yıl sonra aynı skandallardan utanmıyorlar mı?” diye sordu.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ VE CHP TARTIŞMALARI

AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın birleşik bir kader taşıdığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu aldık” dedi. CHP’nin “marjinal gruplarla” hareket ettiğini öne sürerek, “Kabristanları yıkan ahlaksızlara eyvallah edemeyiz, yargıyla üzerine gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “Daha çok eser kazandıracağız, bu millete ulaşacağız” mesajıyla partinin hedeflerini belirtti.

CHP’NİN TÜKENİŞİ VE GELECEĞİ

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i de eleştirerek, “Koltuğunu vesayet odaklarına borçlu” dedi. CHP’nin yerli markaları boykot çağrısını “şuursuzluk” olarak nitelendirerek, “CHP’yi aklıselime davet ediyoruz. Biz galeyana gelmeyeceğiz, işimize bakacağız” şeklinde konuştu.