Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile Görüştü

DIPLOMASI TRAFIĞI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Bugün Beştepe’de Senegal Cumhurbaşkanı Faye’yi ağırladı. Erdoğan, mevkidaşı Faye’yi resmi bir törenle karşıladı. Faye’nin makam aracı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde protokol kapısına kadar süvariler tarafından karşılandı. İki liderin tören alanında yerlerini almasının ardından bando, her iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihi 16 Türk devletinin bayrakları ve askeri birlikler de yer aldı ve 21 pare top atışı yapıldı. Faye, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

ANLAŞMALAR VE TİCARET HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye, basın mensuplarına Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önce ikili, ardından heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirildi. İki ülke arasında dört anlaşmanın imzalandığı kaydedildi. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanına hoşgeldin diyerek basın toplantısına başladı ve iki ülkenin pek çok konuda ortak tutum sergilediğini vurguladı. “İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran muatabakat protokolünü biraz önce imzaladık” dedi. Ticaret hacminin 500 milyon dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, ilk aşamada hedefin bir milyar dolar olduğunu ifade etti.

YATIRIMLAR VE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin Senegal’deki yatırımlarının toplam değerinin 3 milyar doları bulduğunu aktardı. “Firmalarımıza Senegal’deki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. İstanbul’da yarın Türkiye-Senegal İş Forumu yapılacağını belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde de Karma Ekonomik İşbirliği Toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Görüşmelerde, Senegal hükümetinin açıkladığı 2050 Ulusal Dönüşüm Programı hakkında da tecrübelerin paylaşılabileceği ifade edildi.

GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELE

Erdoğan, güvenlik, savunma sanayii ve terörle mücadelede ortak adımların değerlendirildiğini dile getirdi. Senegal makamlarına teşekkür ederek, “FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın devam edeceğinden şüphem yok” dedi. Sahel bölgesi ve Filistin konuları da görüşmede yer aldı. Erdoğan, “Sahel bölgesinde güvenlik sağlanmadan Afrika kıtasında güvenlik ve istikrar sağlanamaz” şeklinde konuştu.

İKİ DEVLET DÖNEMİ VE ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’in iki devletli çözüm tutumunu takdir ettiklerini belirtirken, “Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı kardeşlik ve insani bir vazife olarak görüyoruz” dedi. Faye, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.