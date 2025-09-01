Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde Diplomasi Yürüttü

ŞİÖ ZİRVESİ DİPLOMATİK TEMASLARLA DOLU

Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye için yoğun diplomatik etkileşimlere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Putin ile buluşmasında, “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” şeklinde konuştu. Bu iki lider, Ukrayna krizine yönelik diplomatik çabaların önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” diyerek, güvene dayalı ilişkilerin önemini ifade etti.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan, bugün ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katıldığı bu görüşmede, iki ülkenin ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji ve ulaştırma yönünde birlikte hareket etmesinin önemini belirtti. Ayrıca, barış sürecinin ilerlemesi konusunda Türkiye’nin sürece katkısını sürdüreceğini ifade etti.

ERMENİSTAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik adımlar üzerine Türkiye-Ermenistan ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmak amacıyla atılacak adımlara da değinildi. Erdoğan, görüşmelerinin yanı sıra, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi.