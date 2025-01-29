Erdoğan: Sorumlulara Gereken Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Meseleyi günlük siyasi tartışmalara dahil etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefetin iftira boyutuna varan çığlıklarına ve çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisiyle kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler” ifadesini kullandı.

yangın HABERİ ULAŞIR ULAŞMAZ DEVLETİMİZİ SEFERBER ETTİK

“Yangın haberi ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik” diyen Erdoğan, “Aziz milletim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. Yangın sonrası hakkında soruşturmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, “Gözaltı sayısı 28’e yükseldi. Otelde yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir” dedi.

İTFAİYE RAPORU SÜMEN ALTI EDİLMİŞ

Erdoğan, “Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekmil ettirince hazırlıkları raporları yargıya arz edecektir. Burada dikkati çeken husus şudur: Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtülmektedir” ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili soruşturmanın detaylarının aydınlatılacağını dile getiren Erdoğan, 78 canın kaybı ile ilgili sorumluluğu olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Erdoğan, “Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine şunu söylüyorum; Vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz? Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız?” diyerek muhalefeti eleştirdi. Deprem konutları çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, “Geleceğimizi de ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde 1900 şantiyede 182 bin mimar mühendis işçi kardeşimiz güvenli gelecek inşa etmek için çalışıyor” dedi.

40 YILLIK TERÖR BELASINI DEF EDECEĞİZ

Suriye’den Filistin’e, bölgede önemli gelişmelerin yaşandığını da söyleyen Erdoğan, “40 yıllık terör belasını def ettikten sonra, yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Yangınlarda ve doğal afetlerde kaybedilen canları rahmetle anarak konuşmasını sonlandırdı.