Erdoğan: Suriye’de Mezhep Temelli Çatışma Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının dayanışma, birlik ve paylaşma ruhunu vurguladı ve belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin bu değerlere sahip çıktığını belirtti. Erdoğan, “Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını bomba korkusu olmadan geçiriyor” dedi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara da değinerek, ateşkes ortamında bile büyük acıların devam ettiğini ifade etti.

SURİYE’DEKİ GÜVENLİK SORUNLARI

Erdoğan, Suriye’deki gelişmeler hakkında, bazı eski rejim unsurlarının mezhep temelli çatışmalar yaratmayı amaçladığını belirtti. “Türkiye olarak Suriye’nin birliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını ve Suriye makamlarına istikrar çağrısında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanan güçlere karşı net bir duruş sergileyen Erdoğan, Suriye halkının birlik içinde hareket edeceğine inandığını ifade etti. “Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla verdik” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. Muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, “Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır” diyerek birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.

AB İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da önemli mesajlar veren Erdoğan, “Türkiye’nin dengeli, tutarlı ve ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor” dedi. Türkiye’nin tam üyelik hedefinden vazgeçmeyeceğini belirten Erdoğan, ortak çıkarlar temelinde işbirliğini artırmak istediklerini ifade etti.

EKONOMİDE UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Ekonomi alanında umut verici gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, “Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak daha güçlü bir büyüme sergileyeceğiz” dedi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve Şubat ayında %39 seviyesine gerilediğini hatırlatan Erdoğan, “Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz” mesajını verdi. Ayrıca, doğum yardımları ve emeklilerin bayram ikramiyeleri konusundaki teklifin Meclis’e iletildiğini belirten Erdoğan, “Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil, milletimizi düşünüyoruz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.