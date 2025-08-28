Erdoğan, Teknofest Mavi Vatan’ı duyurdu

DÜNYA HAVACILIK FESTİVALİNDEN YENİ HABER

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “Mavi Vatan” temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Festival, denizcilik odaklı olarak teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını bir araya getiriyor. Bugün ve yarın düzenlenecek çeşitli yarışmaların ardından, festival 30 ve 31 Ağustos’ta halkın ziyaretine açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivali ziyaret ederek burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” diyerek müjde verdi. Gençlere seslenerek, “İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye’yi 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar arasında, “İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt’teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik” değerlendirmesi dikkat çekti. Ayrıca, Erdoğan, ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeki açılışlarla ilgili, “savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık” dedi. “Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi kuru gürültü ile geçiştirmiyoruz” diyen Erdoğan, şehit ve gazileri rahmetle andı ve onların hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti.

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMELİ GENÇLERİMİZ

Cumhurbaşkanı, gençlere yönelik sözlerinin devamında, “Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan, geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum” dedi. Erdoğan, gençleri geçmişin güçlü şahsiyetleriyle ilişkilendirerek, “Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, gençlerin attığı her adımın, gelecekte büyük başarıların kapılarını açacağını vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ VE TEKNOFEST’İN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin başarılarına dikkat çekerek, “Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz, kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor” diyerek bu alandaki gelişmelerin uluslararası alandaki etkilerine vurgu yaptı. Ayrıca, gençlerin teknolojiye, dijitale ve inovasyona ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti. İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’in önemine de değinerek, “Bu yıl 10’uncusunu toplamda 12’ncisini düzenliyoruz. 73 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı başvurdu” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GELECEK İÇİN HAYAL KURMAK

Erdoğan, gençlere hitaben özgüvenle hareket etmelerini istedi. “Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün, adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın” diyerek gençlerin geçmişle bağlarını kurmalarının önemini vurguladı. Son olarak, Cumhurbaşkanı, “İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız” diyerek ülkenin geleceği için umut dolu mesajlar verdi.

SAVARONA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte festival için yenilenen Savarona yatını ziyaret etti.

BAYRAKTAR’DAN TEKNOFEST VURGUSU

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinlikte açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan; Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Deniz Kuvvetlerimizin önayak olmasıyla düzenlediğimiz özel bir etkinlik” dedi. Yarışmalardan ve gençlerin katılımlarından bahsederek, “Bu yıl 5G konumlandırmadan yapay zekâ film yarışmasına kadar toplamda 63 yarışmaya ulaştık” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Mavi Vatan’ın sadece denizle ilgili olmadığını, gençlerin hayal ve geleceğiyle de doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.