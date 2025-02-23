Erdoğan, Tekrar Genel Başkan Seçildi

KONGREDE KONUŞMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde katılımcılara hitap etti. AK Parti’nin bu kongreyi büyük bir başarı ile tamamlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. Genel merkezin yönetim organlarının seçimlerinin de tamamlandığını belirten Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’na asil ve yedek üyeleri tebrik etti. Enerjinin yenilendiği ve birliğin pekiştiği bir kongre sürecinin sonuna gelindiğini vurgulayarak, hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

PARTİ ÇALIŞMALARIYLA YENİ HEYECAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz.” dedi. Gelecek dönemde herkesin omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını belirten Erdoğan, vatandaşların muhalefetin durumunu gördükçe partiye yöneldiğini ve sorunlarının çözüm adresi olarak kendilerini gördüğünü söyledi. “Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı’nda görüyor.” diyerek halkın umutlarının boşa çıkarmanın kendileri için bir seçenek olmadığını ifade etti.

MİLLETE HİZMET SEVDASI

Erdoğan, 23,5 yıldır milletin kendilerine yüklediği emaneti yere düşürmediklerini belirtirken, “Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur.” dedi. Millete hizmet sevgilerini ve ülkeye hizmet aşklarını eksiltmeden, azimle ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. “Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız.” ifadelerini kullanan Erdoğan, Hazreti Mevlana’dan ilhamla karamsar olmadan akmaya devam edeceklerini söyledi.

ŞÜKRANLARINI SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye destek veren ve emek harcayan tüm yol ve dava arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. 1547 geçerli oyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte destekçilerinin yanında olmasının önemini vurguladı.