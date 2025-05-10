Erdoğan: Terör belasıyla mücadele kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025’te İstanbul’da “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında önemli açıklamalarda bulundu. Anneler Günü’nü kutlayarak terörsüz bir Türkiye için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile kurumunu güçlendirme hedeflerini vurguladı. “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek beklentileri yükselten Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ MESAJI: CENNET ANNELERİNİN AYAKLARI ALTINDA

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi. Annesini anarak “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi. Gece balkonda beni beklerdi, o günleri unutmak mümkün mü?” diyerek duygusal anılarını paylaştı. Ayrıca şehit ve gazi annelerini de selamlayan Erdoğan, Filistin’de hayatını kaybeden Gazzeli anneleri de rahmetle andı. “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” dedi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE TEŞEKKÜRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından bazıları şöyle: “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü şimdiden tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize aileleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü’nü de kutluyor, hepsinin ellerinden öpüyorum.”

Erdoğan, “Rahmet-i Rahman’a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum.” diyerek Filistin’deki soykırımda hayatını kaybeden anneleri de andı ve annelerin toplumdaki önemine vurgu yaptı. Aile kurumunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesinin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, “Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor.” dedi. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Ayrıca 2025’te Aile Yılı ile birlikte doğum ve evlilik yardımlarına hız verdiklerini duyurdu.

TERÖR BELASINDAN KURTULMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir Türkiye için yürütülen sürecin büyük titizlikle ilerleyeceğini belirtti. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin çalışmalara ciddiyetle devam ettiğini ifade etti. Ayrıştırma çabalarına karşı duracaklarını ifade ederek, “Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız” dedi. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme sözü vererek “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” diyerek sözlerini tamamladı.