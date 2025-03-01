Erdoğan: Terörle Mücadelede Kararlıyız

BARIS VE HUZURUN ÖNEMİ

Erdoğan, konuşmasında barış ve huzurun değerini vurgularken, Türkiye’nin mukaddes değerlerine olan bağlılığını şu şekilde ifade etti: “Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, inancımıza, vatanımıza ve devletimize o derece tavizsiziz. Şayet verilen sözler tutulmaz, oyalama ve şark kurnazlıklarına evrilirse günah bizden gider. Operasyonlarımızı son terörist bertaraf edilene kadar sürdürürüz.” Bu ifadeler, Türkiye’nin sınır içi ve dışındaki operasyonlarda kararlılığını devam ettireceğini gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeydeki gücüne dikkat çekti: “Bugün her alanda kudretli, kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir Türkiye.” Erdoğan, tüm adımların milletin geleceği için atıldığını belirterek, “Başkalarının gündemine hapsolmadan, tarihin akışını değiştiren politikaları hayata geçiriyoruz,” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede dünyanın en kabiliyetli ülkelerinden biri olduğunu vurguladı: “Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelede eşsiz bir dirayet sergiliyoruz. Terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin çoğunluğu tarafından desteklendi. Sınır ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapacağız.”

KAZANAN 85 MİLYON OLACAK

Terörle mücadelenin nihai hedefini açıklayan Erdoğan, “Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek; kazanan 85 milyon, demokrasimiz, ekonomimiz ve kardeşliğimiz olacak. Kazanan, pasaportunu şerefle taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti ve evlatlarımız olacak,” diye konuştu. Ayrıca şehit ailelerine yönelik olarak, “Bu girişimin içinde sizi üzecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır,” güvencesinin altını çizdi.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE Vefa

Erdoğan, şehit ailelerini devletin emaneti olarak gördüğünü ifade etti: “Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar samimiyetle sahip çıktık, yarın da baş tacı etmeye devam edeceğiz.” Bu sözler, devletin şehit yakınları ve gazilere verdiği önemin bir kez daha altını çiziyor.