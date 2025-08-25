Erdoğan: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşıyoruz

AHLAT’TA KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte söz aldı. Erdoğan, Ahlat’ın Türk milletinin tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır” şeklinde konuştu.

BİRİLKİ PERÇİNLEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlik içerisinde hareket ettiğinde büyük başarılara ulaşabileceğini belirtti. “Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Etkinlik öncesinde Erdoğan, Ahlat’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek sohbet etti.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Erdoğan, Türkiye’nin geleceği konularında mesajlar vererek, “Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” biçiminde konuştu.

SELÇUKLU MEZARLIĞI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.

KONUT ZİYARETİ

Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’yi Bitlis Ahlat’ta inşa edilen Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda ziyaret edeceği bilgisi alındı. Mimar Hayri Bulut tarafından Bahçeli’ye hediye edilen konağın maketi MHP Genel Merkezi’nde sergileniyor. 2023 Nisan ayında Bahçeli’nin talimatıyla yapımına başlanan konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi. Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile inşa edilen konağın yapımı 18 ay sürdü. Bahçeli’nin Emir Bayındır’ın soyundan gelmesi nedeniyle, konağın güney cephesinde Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri iki katlı bir yapı tasarlandı. Sahip olduğu özellikler arasında büyük bir kabul salonu ve sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın giriş kısmında kurt figürleri ile Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.