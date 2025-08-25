Erdoğan: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü için Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapıyor. Erdoğan, Ahlat’ın Türk milleti açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, “Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır” şeklinde ifadeler kullanıyor.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların bir arada olduğunda büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz.” sözlerini aktarıyor. Ahlat’taki törenden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği de belirtiliyor.

TÜM TUZAKLARA DİKKAT

Erdoğan, Türkiye’nin geleceği hakkında mesajlar veriyor. “Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz” diyor. Ayrıca, terörsüz Türkiye hedefine dair “Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz.” şeklinde açıklamalar yapıyor.

MEZARLIK ZİYARETİ VE KONUT

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ediyor. Daha sonra, Erdoğan’ın Bahçeli’yi Bitlis Ahlat’ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda ziyaret edeceği bildiriliyor. Bahçeli’nin talimatıyla yapımına başlanan konak, Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edildi. Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak yapılan ve 18 ay süren inşaat sürecinde geleneksel taş işleme teknikleri uygulandı. Bahçeli’nin soyundan gelmesi dolayısıyla konağın güney cephesinde Emir Bayındır Kümbeti’ne benzer bir yapı yer alıyor. Bu yapıda, alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında ise sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın giriş kısmında kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.