Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” Sürecini Açıklıyor

PKK’YA YÖNELİK AÇIKLAMALAR VE KABİNE GÜNDEMİ

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı duyurmasının ardından gözler bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda belirlendi. Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” ifadesiyle, bu gelişmenin örgütün tüm unsurlarını kapsayan bir karar olduğunu belirtti. Erdoğan, “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, yol kazalarının yaşanmaması ve taahhütlerin yerine getirilmesi için süreci titizlikle izleyecektir.” dedi.

TÜRKİYE’Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANIŞTIRACAK PROJELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarihi başarılarla buluşması için kararlı olduklarını vurguladı. “Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, yeni rekorlar yaşatacak, tarihi başarılarla tanıştıracağız. Turizm, ilk çeyrek rakamlarının ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Buradan turizm sektörü temsilcilerine teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak emin adımlarla yürüyoruz.” şeklindeki ifadesi dikkat çekti. Erdoğan, alınan kararların ülkenin güvenliği, bölge huzuru ve milletin kardeşliği için önemli olduğunu yineleyerek, bu kararı Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa’daki tüm uzantılarıyla değerlendirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün ve şiddetin ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapılarının açılabileceğini dile getirdi. “Emperyalistlerin planları ağır bir darbe yiyecek, kardeşliğimize zarar veren unsurlar yok olacaktır.” şeklinde bir inanç belirten Erdoğan, devletin bu süreçte gereken takibi anbean yapacağını vurguladı. “Farklı köken, kültür ve inançlara sahip olsak da hepimiz birinci sınıf vatandaşlarıyız.” diyerek, birlik mesajı verdi.

OSMANLI HEYETİNE TEŞEKKÜR VE MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye terörsüz Türkiye konusundaki destekleri için teşekkür etti. Kendisinin verdiği destek ve bayrak likası için de ayrıca takdirte bulundu. “Eğer burada bir zafiyet yaşanırsa, kimse bize yardım edemez.” diyerek devletin kararlılığını bir kez daha yineledi.

KRİTİK KABİNE TOPLANTISI VE STRATEJİLER

Erdoğan, kabine toplantısında dünya ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye’nin krizlerle mücadelede becerikli bir yönetim sergilediğini dile getirdi. “Salgınla mücadelede sağladığımız avantaj, belirsizlikler döneminde de ülkemize fırsatlar kazandırıyor.” şeklinde konuştu.

PAKİSTAN HALKINA DESTEK VE DİYALOG VURGUSU

Pakistan-Hindistan geriliminde ateşkes sağlanmasından memnun olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin her durumda Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. “Dış politikada barış ve diyalog tarafındayız.” diyerek, ikili ilişkileri güçlendirmek için çabaların devam edeceğini anımsattı.

POTANSİYELİ ARTIRMAK İÇİN GÖRÜŞMELER

Erdoğan, uluslararası telefon diplomasi görüşmelerine de değindi. Özellikle Fransa ve Rusya liderleriyle görüşmelerin gerçekleştirilmesi, uluslararası barış gündeminin önemini vurguladı. Türkiye’nin arabuluculuk rolünün artarak devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, bu kapsamda hazırlıklara hazır olduklarını belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE TURİZMDE REKOR HEDEFLERİ

Son olarak, enflasyonda düşüş yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, turizm sektöründeki gelişmelere de dikkat çekti. “2024 yılında en fazla turist ağırlayan ülkeler arasına girdik. Hedeflerimizin üzerinde performans göstereceğiz.” ifadeleriyle turizmdeki başarılarını yineledi. Ekonomik başarılara yönelik daha çok çalışacaklarını belirten Erdoğan, birlikte duruş sergilemenin önemine vurgu yaptı.