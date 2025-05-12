Erdoğan ‘terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendirdi

KABİNE TOPLANTISI SONRASI KİLİT AÇIKLAMALAR

PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararını açıklamasının ardından gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Kabine toplantısına çevrildi. Bu toplantının ana gündem maddesi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefindeki yol haritası oldu. Kabine sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” dedi. Bu kararın, terör örgütünün tüm uzantılarını kapsadığını belirtti. Erdoğan, “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, verilen sözlerin tutulması ve yol kazalarının yaşanmaması için süreci çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANISTIRMA VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’nin tarihi başarılarla tanışacağını belirterek, “Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, tarihi başarılarla tanıştıracağız.” dedi. Turizm sektörü ile ilgili ilk çeyrek rakamlarının ekonomiye katkı sağlamasını umduğunu söyledi ve turizm sektörü çalışanlarına teşekkür etti. Terörsüz Türkiye hedefine engelleri aşarak emin adımlarla yürüdüklerini vurguladı ve terör örgütünün silah bırakma kararını ülkenin güvenliği için önemli bulduklarını söyledi.

Erdoğan, terörün devreden çıkmasıyla birlikte siyasetin demokratik kapasitesinin güçleneceğini ifade ederek, “Her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.” dedi. Çeşitli badirelerin üstesinden geldiklerini belirtti ve istihbarat teşkilatının süreci dikkatle takip edeceğini yineledi. Türkiye’nin farklı köken ve kültürlere sahip insanlarla bir arada güçlü olduğunu belirten Erdoğan, kardeşlik duygusunu yüceltti ve bu birlikteliğin Türkiye’ye güç katacağını vurguladı.

BİR ZAFİYET YAŞANIRSA KİMSE YARDIM EDİMEZ

Cumhur İttifakı’nın kararlılığına değinen Erdoğan, “Türkiye’yi 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı vurguluyorum.” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, tüm siyasi parti başkanlarına ve emek verenlere minnettarlığını dile getirdi.

GÜVENLİK VE EKONOMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Toplantıda güvenlikten dış politikaya pek çok konu ele alındı. Türkiye’nin kaotik bir iklimde bile en iyi yönetilen ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Salgınla mücadelede elde edilen başarı, belirsizlikler döneminde de avantaj sağlıyor.” dedi. Türkiye’nin güçlü duruşu ile birçok krizin üstesinden geldiğini vurguladı.

PAKİSTAN’LA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME Söylemleri

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimde ateşkesle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Erdoğan, Pakistan halkına desteklerini ifade etti. “Türkiye olarak iyi ve kötü günlerinde Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi. Dış politikada barışçıl bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı ve Roma ziyaretinden elde edilen sonuçları paylaştı.

TELEFON DİPLOMASİSİ VE GÖRÜŞMELER

Son günlerde yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüklerini de dile getiren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü belirtti. Ukraine krizinin çözümünde Türkiye’nin arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

HAYAT PAHALILIĞI VE FIRSATÇILIĞA KARŞI DURUŞ

Enflasyonda düşüş gözlemlendiğini belirten Erdoğan, istihdam konusunda ise olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede taviz vermediklerinin altını çizdi. Turizm sektörünün hedeflerinin üzerinde bir performans göstermesi için çaba göstereceklerini belirtti. Türkiye’nin reklamını yapmak yerine yerli başarıları ön plana çıkaracaklarını söyledi.