Erdoğan ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecini İnceledi!

KABİNE TOPLANTISI SONUCU KRİTİK AÇIKLAMALAR

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının duyurulmasının ardından dikkatler bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısına yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanan kabinenin ana gündem maddesi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yol haritası oldu. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” diyerek bu açıklamanın örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olduğunu vurguladı. “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de büyük bir hassasiyetle takip edecektir.” mesajı verdi.

Erdoğan, “Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.” diyerek hedeflere ulaşma kararlılığını ifade etti. Turizm sektörüne özel bir teşekkür eden Erdoğan, bu yıl ilk çeyrek rakamlarının ekonomi açısından hayırlı olmasını beklediğini belirtti. “Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı, terörün tamamen devreden çıkmasıyla başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlenmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin açılacağını ifade ederek, “Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek.” dedi. “Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybedecek, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak.” diye ekledi. İstihbarat Teşkilatı’nın süreci yakından takip edeceğini belirten Erdoğan, “Devlet haklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacak.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye terörsüz Türkiye konusundaki destekleri için teşekkür etti. Bahçeli’ye Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla kabineye gönderdiği bayrak için de özel bir teşekkür sundu. Erdoğan, “Her zaman en güçlü dayanağımız annelerimizdir, onların haklarını ödeyemeyiz.” diyerek annelere olan saygısını belirtti.

Bölgede ve dünya genelinde yaşanan kritik gelişmelere değinen Erdoğan, Türkiye’nin kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu söyledi. Salgın dönemindeki başarıların ardından Türkiye’nin fırsatları değerlendirme kabiliyetini yinelemesi gerektiğini vurguladı. 23 yıllık tecrübeyle her zorluğun üstesinden gelineceğini belirten Erdoğan, “Gemiyi güvenli limanlara ulaştıracağız.” dedi.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimde ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Barış ve istikrarın çözüm yolu olduğunu ve dış politikada bu yaklaşımı benimseyeceklerini belirtti. Ayrıca, İtalya ile ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli adımlar atıldığını dile getirerek, ilişkilerin artırılması için 40 milyar dolarlık bir hedef koyulduğunu söyledi.

Dün gerçekleştirilen telefon diplomasi sürecinin yoğun geçtiğini belirten Erdoğan, Fransa ve Rusya liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ukrayna konusunda da çözüm önerilerinin masada olacağını vurguladı. Türkiye’nin, barış diplomasi konusundaki rolünün önemi her zaman artmaya devam edecek.

Nisan ayında enflasyonda düşüş yaşandığını ve istihdam konusunda iyileşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, hayat pahalılığı ile fırsatçılıkla mücadelede taviz vermeyeceklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin turizm sektöründe 2024 yılına dair rekor zaferlerini de öne çıkardı. Türkiye olarak doğru yolda ilerleyerek, tarihî başarılar elde edeceklerini yineledi.