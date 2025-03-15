Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocuklarımızın Yüzyılı Olacak

ÇOCUKLARA SEVGİ DOLU SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar programında konuşma yaptı. Konuşmasına, “Salondaki çocukların yanısıra tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.” sözleriyle başladı. Çocuklara sevgi dolu ifadelerle hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır.” şeklinde belirtmiş oldu.

GÜÇLÜ BİR GELECEK VURGUSU

Türkiye’nin her alanda yükselmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” diye ekledi. Aynı zamanda, “Gazze ve Suriye olmak üzere gönül coğrafyamızın üzerindeki kardeşlerimize muhabbetlerimizi gönderiyorum.” ifadesini kullanarak, “Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların hayat yolculuklarının inişli çıkışlı olabileceğini hatırlatarak, “Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır.” dedi. “Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum.” diye vurguladı. Çocukların gelecekte sanatçı, bilim adamı, doktor ve mühendis olarak hizmet edecekleri umudunu taşıdığını ifade etti.

İNANÇ VE GÜVEN MESAJI

“Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak.” sözleriyle çocuklara cesaret veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” şeklinde ekledi. Son olarak, “Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.