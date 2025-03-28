Erdoğan: Ülkesini Yabancılara Şikayet Ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı’nda önemli açıklamalar yaptı. “Gazze’de mağdurların ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm bitene, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinliler her daim yanında olacağız” dedi. Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Dış politikada çuvallıyorlar. Ülkemizde birileri kendi atalarını tanımadıkları için Türkiye’nin derinliğinden haberdar olamıyor. Kendilerini hapsettikleri ideolojik mahallelerden çıksalar, Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını anlayacaklar” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN HAREKETLİ SÖZLER

“Ayrıca,” Batı’ya duydukları platonik aşk gözlerini kör etmiş” diyen Erdoğan, muhalefetin bu durumlarının devam etmesi halinde hiçbir zaman gerçekleri göremeyeceklerini vurguladı. “Bütün gayemiz kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını terörsüz Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Soğuk savaşın bitmesinin ardından dünya genelinde çeyrek asrın en önemli değişimlerinden biri yaşanıyor. Yeni küresel sistemde Türkiye hak ettiği yeri alacak” diye konuştu.

PROVOKASYON UYARISI

Erdoğan, muhalefetin yolsuzlukları örtmek ve hırsızlıkları gizlemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek adına her şeyi yaptılar. ‘Cumhuriyet tehdit altında’ dediler, ‘Hayat tarzımıza müdahale ediliyor’ dediler” dedi. “Çok ağır bedeller ödedik. Pırıl pırıl gençlerimizi kirli çarka kurban etmek isteyenler oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı’nın boykot çağrısını “sorumsuzca” bulduğunu belirtti.

BATI’YA YALVARMAKTA

Son olarak, Batı’ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini söyleyen Erdoğan, “CHP Genel Başkanı, Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan yardım dileniyor. ‘Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin Genel Başkanı mandacılık talep ediyor'” dedi. Erdoğan, bu tür bir siyasetçinin ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilecek durumda olmadığını belirtti. Ayrıca, emniyet birimlerinin, toplumun huzurunu bozacak herkese gereken müdahalelerde bulunacağını ifade etti.