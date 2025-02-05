Erdoğan: Uzun Mesafe Koşucusuyuz, Hedef Büyük

PARTİMİZİN YOLCULUĞU VE HİZMET ANLAYIŞI

Partimizi kurduğumuz günden bu yana şerefli bir yolda ilerliyoruz. Çeyrek asra yaklaşan bu yolculuğumuzun her aşamasını milletimize hizmet sevdasıyla gerçekleştirdik. 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmanın çabası içindeyiz. Kadın Kolları Başkanlığında görev almış eski başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli kardeşlerim, 12 Ekim’de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla sürdürüyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecimizi yönetiyor, yenileniyoruz ve tazeleniyoruz.

KONGRELERİMİZDEKİ BİRLİK VE DAYANIŞMA

Ne büyük bahtiyarlık ki bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor. Kongrelerimizde yalnızca teşkilat mensuplarımız değil, aynı zamanda gönüller bir araya geliyor. Hiçbir kargaşanın, düzensizliğin yaşanmadığı; sandalyelerin havada uçuşmadığı kongrelerimizi tamamlıyoruz. Geçen hafta Gençlik Kollarımızın 7. Olağan Kongresini gerçekleştirdik. Bugün Kadın Kolları Başkanlığında da bir görev değişikliği yaşanıyor.

MÜCADELEMİZİN ANLAM VE AMACI

Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. Kadın Kollarıyla, Gençlik Kollarıyla bir bütün olarak Türkiye’yi yüceltmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. İpi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Millete hizmet yolunda kırılmak, üzülmek, küsmek şahsım dahil hiç kimsenin hakkı değil. Bu tür olumsuzlukları bünyemize sokmayacağız. Rabbim ömür verdikçe, imkanımız oldukça hep birlikte hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Görevlerini devreden tüm yol arkadaşlarımızdan razıyız. Zor zamanlardan bu davaya omuz vermiş olanların haklarını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz.

KADINLARIN KATKISI VE GÜÇLÜ BİR GELECEK

Burada bulunan hanım kardeşlerim başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza karşı bir vefa borcum var. Ülkemizin bugün ulaştığı seviyelerde kadınların çok büyük katkısı bulunuyor. El ele vererek Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Huzurumuz ile güvenliğimize kast edenleri birlikte yendik. Tahriklere, provokasyonlara, iftiralara prim vermeden kardeşliğimizi savunduk. Unutmayın, biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedik. 22 yılı aşan hükümetlerimizde Türkiye’nin her meselesinde kadın kardeşlerimizin kanaatlerini almaya özen gösterdik. AK Parti Kadın Kollarımız da siyasete seviye getirdi, kalite ve nitelik kazandırdı. Kadınlara yönelik önyargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz.