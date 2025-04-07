Erdoğan ve DEM Parti ile görüşme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DEM PARTİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmeye yönelik, “Bu hafta içerisinde bir randevu ayarlanacaktır.” dedi. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti. DEM Parti’den görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirilebilir.” ifadelerinde bulundu.

NETANYAHU’NUN GAZZE’DEKİ TAVRI

Çelik’in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta, Gazze’deki insani sorunlar oldu. Çelik, “İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici.” şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ’YE DESTEK

Ömer Çelik, Devlet Bahçeli’nin göreve tekrar dönmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı ve “Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli’nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye belirtti.

CHP VE SİYASİ CUNTACILIK

Son olarak, Çelik, CHP’nin siyasi pozisyonuna dair eleştirilerde bulundu. “Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Özgür Özel siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır. Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık söz konusu ise eşittir CHP bulunacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.