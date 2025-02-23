Erdoğan ve Macron İlişkileri Değerlendirdi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek ve adil bir barış sağlamak için çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye, savaşan tarafları bir kez daha müzakere masasına getirebilen bir ülke olarak, barış görüşmelerine katkıda bulunma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE KATKI

Erdoğan, çatışmanın tarafı olan iki ülkeyi dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Filistinli vatandaşların Mısır ve Ürdün ya da başka bir üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Bu konudaki hassasiyetleri dile getiren Erdoğan, uluslararası çabaların bu noktada dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu.

KOORDİNASYON VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak yeni dönemde daha koordineli bir çalışma yürütme konusunda mutabık kaldılar. Bu uzlaşma, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel sorunlara daha etkin bir şekilde yaklaşmak amacı taşıyor.