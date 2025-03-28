Erdoğan ve Putin Görüştü: Türkiye-Rusya İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan, Suriye konusundaki iş birliğine Türkiye’nin önem verdiğini belirtti. Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğü temeli üzerinde kalıcı bir huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

SURİYE’NİN BİRLİĞİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Erdoğan, Suriye’nin birliğini tehdit eden etnik ve mezhepsel ayrımcılığı önlemek amacıyla Türkiye ve Rusya’nın iş birliği yapabileceğini ifade etti. SDG’nin Suriye’nin “merkezi yönetim bünyesinde eritilmesi” gerektiğini desteklediğini belirten Erdoğan, Suriye’nin terör örgütleri için bir sığınak olmaktan çıkartılmasının istikrar açısından hayati olduğunu dile getirdi.

BARİŞ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin kilit bir rol oynadığını söyledi. Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için başlatılan süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onurlu ve kalıcı bir barış için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Karadeniz’de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların barış sürecine yardımcı olacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanı haline gelmemesi için gereken çabaları sürdüreceğini açıkladı.