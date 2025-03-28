Erdoğan ve Putin Telefonda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye ve Rusya ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel meseleleri tartıştı. Erdoğan, bu görüşmede Suriye konusunda Rusya ile yapılan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla kalıcı huzur ve istikrar için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

SDG’NİN MERKEZİ YÖNETİMDE ENTEGRASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini tehlikeye atan etnik ve mezhepsel ayrımcılık faaliyetlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için birlikte çalışmasının mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, SDG’nin Suriye’nin “merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini” desteklediğini söyledi. Erdoğan, Suriye’nin artık terör örgütleri için bir sığınak olmaktan çıkartılması gerektiğini ve bunun Suriye’nin istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Görüşmede ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mevcut gelişmeler de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin önemli bir rol oynadığını, devam eden çatışmanın sona erdirilmesi için başlatılan sürecin Türkiye tarafından dikkatle takip edildiğini aktardı. Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanmasına destek vermek üzere barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, Karadeniz’deki ticari seyrüsefer emniyetine katkı sağlamak adına iyi niyetli adımlar atmanın barış sürecine olumlu etkisi olacağını belirtti. Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanına dönüşmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğine de dikkat çekti.