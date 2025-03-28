Erdoğan ve Putin Telefonda Görüştü: Müzakere Teklifi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler detaylı bir şekilde ele alındı.

SURİYE’NİN DURUMU

Erdoğan, görüşme sırasında Suriye’nin, terör örgütleri için uygun bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının, Suriye’nin istikrarı açısından hayati bir önem taşıdığını ifade etti. Bu durum, iki liderin ortak güvenlik ve istikrar vizyonunu geliştirmeleri açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor.