Erdoğan Ve Zelenski Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı.

BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE KONUŞULDU

Görüşmenin odak noktası, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya çatışmasında barış süreci ve diğer bölgesel, küresel meseleler oldu. Erdoğan, Alaska ve Vaşington’daki temasları dikkatlice izlediklerini, savaşın kalıcı bir çözümle sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini, barış sağlandıktan sonra Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği için katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu vurguladı. İki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin barışın sağlanması adına yüksek düzeyli görüşmelerin gerçekleşmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşmenin sonunda Erdoğan, Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.