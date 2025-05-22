“Erdoğan, Yeni Anayasa ve Adaylık Üzerine Açıklama Yaptı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. NTV ekibinden Burcu Kaya, Erdoğan’ın mesajlarını aktardı. Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek zirvemiz gerek bu vesileyle kardeş ülkelerden muhataplarımla yaptığım temaslar son derece faydalı ve verimli geçti.” şeklinde konuştu.

TEŞKİLATIN GÖREVLERİ

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ilk zirvesinin 2011’de Kazakistan’da yapıldığını hatırlatarak, “Teşkilatımız, istikrar üretemeyen küresel konjonktürde gerilimin azaltılması, arabuluculuk ve çatışmaların önlenmesi alanlarında bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunan bir kuruluş haline geldi.” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı tam üyesi dört ülkenin ticaret hacminin son beş yılda yüzde 40 artış gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “4 kardeş ülkemizde takribi 80 milyar dolar büyüklüğünde bir hacme ulaştığımızı memnuniyetle müşahede ediyoruz.” diye ekledi.

İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLLEŞTİRMEK

Zirve sırasında Devlet Başkanları Konseyi toplantısında iş birliğini derinleştirmeye yönelik adımlar üzerinde durduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri bakanlarının dört belge konusunda anlaştığını açıkladı. Erdoğan, “Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz parçası olarak çalışmalarımıza yaptığı katkıları memnuniyetle karşılayan, Türk Dünyası’nın Kıbrıs Türklerinin doğal eşit haklarının güvenceye alınmasında dayanışma ifade eden ve adadaki mevcut gerçekliklere dayalı çözüme ulaşılması ihtiyacını vurgulayan ifadeler üzerinde mutabık kaldık.” dedi.

MACARİSTAN İLE İLİŞKİLER

Gazetecilerin sorularına cevap veren Erdoğan, Macaristan’ın Avrupa Birliği üyesi olması ve Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsünün önemine değinerek, “Macaristan ile köklü bir dostluğa sahibiz ve yakın iş birliği halindeyiz.” dedi. Türkiye-Macaristan ilişkilerinin güçlendirilmesi için çeşitli adımlar atıldığını anlatan Erdoğan, “Macaristan ile NATO’da da beraberiz, savunma sanayii alanındaki iş birliğimizi somut projelerle derinleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin terör eylemleri ile mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirten Erdoğan, “Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras Terörsüz Türkiye olacak.” dedi. Şehit cenazelerinde yaşadığı acıyı hatırlatan Erdoğan, “Diyarbakır annelerini ihmal edemeyiz. Onların da mutluluğu tatmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Geçmişte silah bırakılmasıyla ilgili söylediklerinin şimdi terörün sona erdirilmesine dönüştüğünü vurguladı.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Darbecilerin yazdığı anayasayla toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görüyoruz.” dedi. Yeni bir sivil anayasanın oluşumuna dair çağrıda bulunan Erdoğan, “Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bizimle ortak bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkıp çıkmayacağı.” diye ekledi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krizi değerlendirdi ve Batılı ülkelerin bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek, “Gazze’deki zulme sessiz kalmak büyük körlük ve sağırlık olabilir mi?” dedi. Türkiye olarak insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, “İmkanlarımızı geliştirerek bölgeye gıda yardımını sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı, Trump ile yapılan görüşmelerde Suriye’deki yaptırımların kaldırılması konusunda bilgide verdi. “Suriye’nin istikrara kavuşması için atılan bu adımlar çok önemli.” diyen Erdoğan, YPG’nin durumu hakkında da bilgi vererek, bu konuyu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

MUHALEFET VE SEÇİM GÜNDEMİ

Erdoğan, muhalefetin Meclis hakkında başlattığı erken seçim tartışmalarını değerlendirerek, “CHP, seçim sonrası erken seçim istemekle hep gündemde.” dedi. TBMM’deki mevcut durumun erken seçim gerektirmediğini belirten Erdoğan, “Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı ve güçlü zamanlarını yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDA YENİLİKLER

Cumhurbaşkanı, Karadeniz’de yapılan doğalgaz keşfinin ardından enerji alanında yapılan sübvansiyonların önemine değindi. “Enerji bağımsızlığını kazanmak için mücadele ediyoruz.” dedi. Türkiye’nin enerji alanında bağımsızlığını kazanmak için ciddi yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, “Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfimiz, milletimiz için bir dönüm noktası oldu.” şeklinde konuştu.

REEL SEKTÖR DESTEĞİ

Son olarak, Erdoğan, reel sektör için gerekli desteklerin verilmesi konusunda adımlar atacaklarını söyledi ve Kredi Garanti Fonunu önemsediklerini kaydetti. Enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik istikrar sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Biz milletimizle yol yürüyüp, doğrudan hizmet etmenin peşindeyiz.” dedi.