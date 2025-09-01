Gündem

Erdoğan Yurda Dönmek Üzere Hareket Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇİN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tianjin kentine gitmiş bulunuyor. Bu ziyaret süresince ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönmek için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik ekibi tarafından uğurlandı.

Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik ediyor.

