Erdoğan Zeki Bir Lider, Harika İlişkimiz

TRUMP’IN NETANYAHU AĞIRLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yu yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgülerde bulunuyor.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çetin ve zeki bir lider” olduğunu vurgulayan Trump, ikili ilişkilerin harika olduğunu belirtiyor. Trump, “Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever. Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte.” ifadelerini kullanıyor.

BAŞARILAR VE İLİŞKİLER

Trump ayrıca, “Erdoğan’a dedim ki: Tebrikler. İki bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye’yi aldın dedim.” diyerek Erdoğan’ın elde ettiği başarıları takdir ediyor. Sözlerine devam eden Trump, “Netanyahu’nun Türkiye’yle ilgili herhangi bir sorunun olursa, bunu çözebilirim. Ama makul olmalısın.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.